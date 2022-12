Späte Pension: Wieso länger Arbeiten mehr Geld bringt

Hacklerregelung

Personen, die bereits sehr früh zu arbeiten begonnen haben, können mit 540 Versicherungsmonaten die sogenannte Hacklerregelung in Anspruch nehmen. Hier liegen die Abschläge für den früheren Pensionsantritt bei 4,2 Prozent pro Jahr, regulär sind es 5,1 Prozent.

In Österreich gehen die Menschen im Schnitt mit 62 Jahren in Pension. Das Regel-Pensionsalter für Männer beträgt 65 Jahre, für Frauen liegt es aktuell bei 60 Jahren.

Längeres Arbeiten

Ab 1. Jänner 2024 wird es aber stufenweisen angehoben. Und, wie die Studie zeigt, lohnt sich längeres Arbeiten: Mit jedem zusätzlichen Erwerbsjahr kann man mit einer Steigerung der Erstpension um 100 bis 200 Euro rechnen, je nach Beruf und Erwerbseinkommen.

Je höher das Erwerbseinkommen, umso höher der zu erwartende Pensionszuwachs.

Pensionsantritt

Werden die höheren Folgepensionen in der restlichen Pensionszeit mitberücksichtigt, so steigert eine Verschiebung des Pensionsantritts vom 62. auf das 63. Lebensjahr das gesamte Nettolebenseinkommen um 1,5 bis 3,2 Prozent, so das Ergebnis der Wifo-Studie.

Frauen profitieren

Frauen profitieren übrigens in beiden Modellkarrieren (mit und ohne Kind) von der längeren Erwerbstätigkeit etwas stärker als Männer, weil sie eine höhere Lebenserwartung haben, und daher die Pensionsbezugsdauer länger ist.

Zusätzliche Pensionsbeiträge

Vom längeren Arbeiten profitieren aber nicht nur die Beschäftigten.

Thomas Url spricht von einer „Win-Win-Win-Situation: Auf der einen Seite erlangen die Arbeitnehmer damit eine höhere Pensionsleistung, auf der anderen Seite bekommen die Arbeitgeber Arbeitskräfte, die zurzeit ohnehin dringend gesucht werden. Außerdem profitiert die öffentliche Hand, weil sie dadurch zusätzliche Pensionsbeiträge und Lohnsteuer erhält.“

Generationengerechtigkeit

Es gehe aber auch um das Thema der Generationengerechtigkeit, erklärt der Ökonom: „Wenn man im Regelpensionsalter in den Ruhestand tritt, hat man den Generationenvertrag erfüllt. In dem Sinne, dass man die Erwerbszeit eingehalten hat, und als Zahler für das Pensionssystem aktiv war. Jedes Jahr, das man länger arbeitet, ist ein zusätzlicher Beitrag zur Generationengerechtigkeit.“

Anreize schaffen

Damit Menschen in Österreich tatsächlich freiwillig länger arbeiten, müsse man auch seitens der Arbeitgeber Anreize schaffen, findet Thomas Url: „Als Unternehmen darf man ältere Mitarbeiter nicht einfach gehen lassen, nur weil sie eine gewisse Altersgrenze erreicht haben. Man sollte sie weiterbeschäftigen, den Arbeitsplatz anpassen und auch Teilzeit-Modelle anbieten.“

Arbeitsmarkt entlasten

Dadurch ließe sich auch die angespannte Situation am Arbeitsmarkt etwas entlasten, denn: „Wenn nur zehn Prozent der Menschen über das Regelpensionsalter hinaus arbeiten, auch nur Teilzeit, würde das dem Arbeitsmarkt schon helfen“, stellt Arbeitsminister Kocher fest.