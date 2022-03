Generationen-Talk: Österreichs jüngste und älteste Unternehmerin

64 Jahre trennen die beiden Unternehmerinnen voneinander: Johanna „Hanni“ Vanicek, Inhaberin von „Zur schwäbischen Jungfrau“ ist 83 Jahre alt, Viktoria Izdebska, CEO von „Salesy“, gerade einmal 19. Zwei Generationen, zwei unterschiedliche Frauen – mit einer großen Gemeinsamkeit: Beide sind leidenschaftliche Unternehmerinnen, die für Ihr Geschäft brennen. Welchen Herausforderungen die beiden Frauen sich in ihrer bisherigen Laufbahn stellen mussten und wieso Unabhängigkeit für beide einen hohen Stellenwert hat, erzählen Sie im Gespräch mit dem KURIER.

KURIER: Frau Vanicek Sie haben 1960 mit 21 Jahren die „Schwäbische Jungfrau übernommen. Was waren damals die größten Herausforderungen für eine so junge Frau, ein traditionsreiches Unternehmen zu leiten?

Johanna Vanicek: Es verlangt viel Energie, Talent und Fleiß. Ich wollte Sängerin werden. Meine Mutter hat zu mir gesagt: „Bevor du eine mittelmäßige Sängerin wirst, mach lieber eine Modeschule.“ Daneben habe ich Abendkurse gemacht. Als ich das Geschäft übernommen habe, war es eine große Herausforderung, aber auch eine enorme Freude.

Neben Ihnen sitzt Frau Izdebska, sie ist 19 Jahre jung ...

Vanicek: Sie sind 19 Jahre?

...und hat vor kurzem ihr eigenes Start-up gegründet „Salesy“. Können Sie Frau Vanicek erklären , was „Salesy“ ist?

Viktoria Izdebska: Wir haben ein Tool entwickelt, das den Markt nach Finanzierungsrunden oder Managementwechsel scannt und Kunden für Recruiting- oder Marketingfirmen findet.

Vanicek: Und haben Sie ein kleines Büro, haben Sie Mitarbeiter?

Izdebska: Wir sind aktuell fünf Leute, und ich habe zwei Mitarbeiter zu zahlen, was etwas komplett Neues für mich ist.

Vanicek: Wir sind derzeit 18 Leute, und ich bin die Einzige, die keinen Computer bedient. Ich kann sehr gut Kopfrechnen und habe sehr gute Ideen. Mit den Leuten rede ich aber am liebsten in echt oder am Telefon.

Izdebska: Ich glaube, dass genau das viele Firmen wieder anstreben: den menschlichen Kontakt.

Frau Izdebska, Sie haben mit 19 Jahren ein Start-up gegründet. Man muss leider sagen, dass die Start-up-Szene in Österreich noch sehr männerdominiert ist. Wie geht es Ihnen damit?

Izdebska: Ich muss ehrlich sagen, dass ich bisher wenig negative Erfahrungen gemacht habe. Man wird ernst genommen, wenn man sich ernst präsentiert. Es gibt die Female-Founders, die Frauen pushen. Ich mag es aber nicht, wenn nichts dahinter ist. Ein Start-up muss immer Substanz und Qualität haben.

Frau Vanicek Sie haben nie geheiratet. War Ihnen Ihre Unabhängigkeit wichtiger?

Vanicek: Ja, die Unabhängigkeit war mir immer wichtig. Ich bin schon ein Familienmensch und hatte auch meine Liebschaften, aber ich wollte nie ganz untergeordnet sein.

Izdebska: Meine Eltern haben mich in der Beziehung auch immer bestärkt. Meine Mutter hat immer gesagt: „Das wichtigste für eine Frau ist, dass sie nicht abhängig ist von ihrem Partner.“ Das hat mich auf jeden Fall ins Unternehmertum gepusht. Dadurch kann ich mich aber in einer Beziehung nicht so einfach fallen lassen.