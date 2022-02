Homeoffice-Flucht: Wie Microsoft die Mitarbeiter zurück ins Büro holt

Man sollte meinen, dass Technologiefirmen gut mit der Flucht ins Homeoffice klarkämen. Digitalriesen wie Microsoft oder Google haben während der Pandemie immer ausgefeiltere Videokonferenzprogramme für das dezentrale Arbeiten herausgebracht und damit vielen Betrieben geholfen, selbst in der Isolation den Betrieb aufrechtzuerhalten. Dass es funktionieren kann, haben die vergangenen zwei Jahre bewiesen. Mit dem Erfolg drängt sich allerdings auch die Frage auf: Sind die Arbeitsplätze der Zukunft ausschließlich virtuell?

Die Antwort darauf lautet nein.

Zumindest, wenn es nach den großen Digitalkonzernen geht. Branchenriese Google zum Beispiel kaufte in London laut Medienberichten für knapp 900 Millionen Euro einen Bürokomplex, den man noch aufwendig renovieren will. Auch Microsoft Österreich investiert nach wie vor in seine Bürostandorte. Erst vor Kurzem hat man die umgebauten Büroräumlichkeiten am Wienerberg eröffnet. Damit wolle man vor allem auf die neue Arbeitsrealität und die veränderten Mitarbeiterbedürfnisse reagieren, wie Ingrid Heschl, HR Lead bei Microsoft Österreich im KURIER-Gespräch erzählt.

Konkret bedeutet das, dass das gesamte Haus auf hybrides Arbeiten ausgerichtet wurde. Das beginnt bei der Ausstattung mit allen notwendigen Technologien über die Schaffung großer Meeting-Räume, in denen Innovation gefördert werden soll, bis hin zur Einrichtung eines eigenen Broadcasting-Studios, in dem Mitarbeiter- und Kundenevents professionell gestreamt werden können. Auch ein eigener Yoga- und Fitnessraum darf nicht fehlen. Damit will man das sogenannte „Well-being“ der Mitarbeitenden adressieren und das Arbeiten im Büro attraktiver machen.