Dass es in einem kleinen Ecklokal in Wien Wieden am Dienstagabend um ein gesellschaftlich hochrelevantes Thema ging, ließ sich auf den ersten Blick nicht vermuten. Nur ein kleiner Kreis an Menschen bekam den ersten Zwischenstand des Modellprojekts „Arbeitsplatzgarantie Marienthal“ präsentiert, das vor einem Jahr in Niederösterreich gestartet wurde und weltweit einzigartig ist.

Seit Oktober erhalten alle Langzeitarbeitslosen in der Gemeinde Gramatneusiedl bis 2024 einen Job. Die Betriebe, die bereit sind, neue Arbeitsplätze zu schaffen, werden mit 100-prozentiger Lohnkostenförderung unterstützt.

Für jene, die keinen Job in privaten Unternehmen finden, gibt es Stellen im gemeinnützigen Bereich. Die Frage, die mit dem Projekt beantwortet werden soll: Was passiert, wenn Menschen die lange arbeitslos waren, plötzlich wieder eine Beschäftigung haben?