Narzissten-Chefs: So entlarven Sie giftige Arbeitsumgebungen

Giftige Umstände

Ein klares Anzeichen, dass man sich in einer toxischen Beziehung befindet, ist das Gefühl, ständig nicht gut genug zu sein, erklärt Paartherapeutin Nadja S. El-Din. Und das sei erst der Anfang einer langen Liste an problematischen Merkmalen: „Wiederholende Grenzüberschreitungen, keine Akzeptanz für das Wort ’Nein’ und das Gefühl, dass diese Beziehung die eigene Lebensfreude und -energie entzieht“. Sie fasst toxische Beziehungen als emotionales Wechselspiel der Gefühle, „von Idealisierung bis Abwertung“ zusammen.

Die Folgen: „Es kann dazu führen, dass sich die betroffene Person sozial zurückzieht, ihren Hobbys nicht mehr nachgeht, an Selbstwertgefühl und Selbstsicherheit verliert“, sagt die Paartherapeutin.

Ähnlich kann es einem auch in beruflichen Beziehungen ergehen, sobald sie „giftig“ werden. Man verliert an Motivation, Selbstbewusstsein, hat Angst und kann schlimmstenfalls in ein Burnout schlittern. Doch das ließe sich vermeiden, wenn man erkennt, wie man überhaupt in einer toxischen Beziehung landet.

Durch „Lovebombing“, lautet die Antwort. Man wird quasi in diese Beziehung gelockt.