Körperkontakt und Weingläser verboten? So gelingt Netzwerken für die Karriere

Befindet man sich in ungewohnten Situationen, ist der Mensch in Alarmbereitschaft, erklärt der Profi. Aber statt zum Alkohol zu greifen und die Situation womöglich zu verschlimmern, sollte man sich bewusst machen, dass „genauso wie Hunger auch Nervosität von außen kaum erkennbar ist“.

Schritt zwei: Der Auftritt

Betritt man den Raum, sollte man also nicht verängstigt mit einem Tunnelblick auf das Buffet zusteuern oder gar das Handy in die Hand nehmen, um auf Instagram zu scrollen. Besser ist, sich gelassenen Schrittes gut sichtbar zu positionieren und erst einmal umzuschauen. „Die anderen Gäste werden da sofort aufmerksam, weil etwas Neues passiert“, erklärt er. Der perfekte Moment, um Kontakte zu knüpfen.

Wie das geht? Einfach freundlich in die Runde lächeln. „Ein Lächeln sagt: Ich will mich hierarchisch nicht über euch stellen“, so der Experte. Wird der Blick (oder das Lächeln) erwidert, könne man freundlich zunicken. Erste Hürde geschafft. Jetzt geht es an die Stimmungsanalyse. Bedeutet: Bevor man sich zu einer Gruppe gesellt oder einzelne Personen anspricht, macht man sich ein Bild vom Event und der Atmosphäre. „Je ausgelassener die Stimmung, desto größer und schneller sind die körpersprachlichen Bewegungen im Raum. Und umgekehrt.“