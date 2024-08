Was befristete Arbeitsverhältnisse in jungen Menschen auslösen

KURIER: Der neue Arbeitsklimaindex zeigt: Fast 60 Prozent der jungen Menschen sind in atypischen Arbeitsverhältnissen. Ein Fünftel hat befristete Verträge - vier Mal so viel wie bei Erwachsenen und doppelt so viel wie vor 20 Jahren. Ist das alles nur der Pandemie geschuldet?

Was das in ihnen auslöst und wie der Arbeitsmarkt reagieren sollte, erklärt Reinhard Raml , Geschäftsführer des Instituts für empirische Sozialforschung (IFES).

Das ist sicherlich nicht von der Hand zu weisen. Aber es geht vielfach um die jungen Menschen, die gerne eine Fixanstellung hätten, aber nicht bekommen. Genau diese Erfahrung machen die Jüngeren schon stärker. Bekommt jemand seine Wunschkonstellation, ist er in der Regel auch zufrieden. Aber eine Befristung will eigentlich kaum jemand.

Welche Signalwirkung hat das auf junge Menschen, die ins Arbeitsleben einsteigen? Kann man bei so wenig Vertrauen im Vorfeld überhaupt die Extrameile einfordern?

Das Signal ist, sich in den nächsten Monaten beweisen zu müssen. Das erzeugt einen zusätzlichen Druck. Ich glaube, dass das so nicht funktioniert, speziell in einer Zeit, wo junge Menschen in einer kurzen Lebensspanne so viele Verunsicherungen erlebt haben. Wer jetzt 25 Jahre alt ist, hat in Relation zu seiner Lebensphase fast nur Krisen erlebt. Und dann haben sie nicht einmal im Job die Sicherheit, dass, wenn man sich beweist, auch davon leben kann.

Wie kann der Arbeitsmarkt reagieren?

Der Arbeitsmarkt sollte die Jungen genauso schnell und umfassend integrieren wie die Älteren. Es ist wichtig, dass auch junge Menschen unbefristete Arbeitsverhältnisse bekommen. Ich glaube nicht, dass sie sich dann zurücknehmen und nicht beweisen würden. Das tut nichts zur Sache, außer, dass es mehr Sicherheit gibt. Und das ist der Wunsch Nummer eins bei Jung und Alt.