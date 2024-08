Frust im Beruf: 40 Prozent der jungen Beschäftigten sind mit ihrem Job unzufrieden

Die Covid-Pandemie hat in unserer Gesellschaft ihre Spuren hinterlassen. Junge Menschen am heimischen Arbeitsmarkt sind von den Corona-Spätfolgen besonders stark betroffen, wie der aktuelle Arbeitsklimaindex der Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich zeigt.

Laut Statistik Austria arbeiten hierzulande 450.000 Menschen unter 26 Jahren. Bei den Befragungen durch die AK gab mehr als die Hälfte der Unter-25-Jährigen an, in einem atypischen Dienstverhältnis zu arbeiten. Das heißt, sie sind befristet, in Teilzeit, geringfügig oder über eine Leiharbeitsfirma angestellt. 2019 waren es noch 55 Prozent.

Viele Junge im Handel und in der Gastro

Den höchsten Anteil an jungen Arbeitnehmern gibt es im Einzelhandel, in der Gastronomie, im Tourismus und bei den persönlichen Dienstleistungen (wie etwa Friseursalons).

Die wenigsten Jungen arbeiten in der öffentlichen Verwaltung, im Energiesektor und in der Wasser- oder Abwasserversorgung.