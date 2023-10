Wieso ein Milliardär eine 70-Stunden-Woche für junge Arbeitnehmer fordert

"Wissen Sie, das ist genau das, was die Deutschen und Japaner nach dem Zweiten Weltkrieg getan haben", sagte Murthy zu Mohandas Pai, dem ehemaligen Finanzchef von Infosys, in einem Video des Talkformats "The Record - Leadership by Example", welches am vergangenen Donnerstag auf YouTube veröffentlicht wurde.

Murthy, dessen Vermögen von Forbes auf über vier Milliarden Dollar geschätzt wird, war 1981 Mitbegründer von Infosys. Das Unternehmen entwickelte sich zu einem der größten Outsourcing-Unternehmen der Welt. Er ist auch der Schwiegervater des britischen Premierministers Rishi Sunak.