Hotels im Energie-Check: Wie überstehen sie den Winter?

KURIER: Mit welchem Gefühl blicken Sie auf die bevorstehende Herbst- und Wintersaison?

Peter Pichler: Mit einem guten. Ich bin positiv und jammere nicht so gerne. Außerdem denke ich, dass der Höhepunkt der Preise erreicht ist.

Um wie viel Prozent sind die Energiekosten im letzten Jahr bei Ihnen gestiegen?

Wir haben etwa 20 Prozent höhere Energiekosten. Was wir sehen, ist, dass sich langjährige Partnerschaften bezahlt machen. Wir kaufen in der Region bei den Bauern ein und da sind die Produkte nur etwas teurer geworden. Hier schaut man mehr auf das Miteinander als nur auf den Preis und so macht sich der Nachhaltigkeitsgedanke auch in dieser Hinsicht bezahlt.

Haben Sie sich konkrete Konzepte zur Energieeinsparung überlegt, wie beispielsweise die Zimmertemperatur hinunterzudrehen oder Saunazeiten zu verkürzen?

Nein. Wir wollen, dass die Gäste ihren gewohnten Standard weiterhin bekommen.

Haben Sie in diesem Jahr die Zimmerpreise bereits erhöht?

Wir sind generell nicht so hochpreisig und haben keine Saisonpreise. Aber ja, wir sind mit den Zimmerpreisen um 10 Prozent hinaufgegangen.

Wie reagieren die Gäste auf die Preiserhöhung?

Wir merken nicht, dass die Leute weniger wegfahren. Sie kommen vielleicht kürzer. Aber in unserem Wirtshaus, in dem wir auch Tagesgäste empfangen, konsumieren die Leute weniger.

Werden sich genug Leute noch einen Winterurlaub leisten können?

Ich habe keine Befürchtungen, dass die Leute nicht mehr auf Urlaub fahren werden. Ich denke, dass die Gäste im Alltag mehr sparen. Aber, wenn sie auf Urlaub fahren, wollen sie sich für den Zeitraum etwas gönnen und nicht sparen.

Diese Woche wurde die Strompreisbremse für Haushalte beschlossen, auch bei den Unternehmen überlegt man sich etwas. Was wünschen Sie sich von der Regierung?

Ein super Ansatz wäre, wenn man die Lohnnebenkosten senkt. Damit ist meinen Mitarbeitern und mir geholfen.