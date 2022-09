Veganer Käse: Die kleine Manufaktur in der Wachau

Zwei Jungunternehmerinnen machen Käse, der eigentlich kein Käse ist. Sie verwenden nämlich Cashewnüsse dafür. „Wir arbeiten aber, wie bei der Kuhmilch-Käseproduktion, mit Fermentation und Käsekulturen“, erklärt Ernährungswissenschaftlerin und Gründerin Julia Zeitlhuber. So kam es auch zum Namen ihrer Käse-Manufaktur: „Cultured“.

"Es gab noch keine guten Käse-Ersatz-Produkte"

Das Käse-Duo lernte sich mit zehn Jahren in der Schule kennen. Nach Weltreisen auf eigene Faust und Ausbildungen an Orten wie New York und Kanada, fanden Zeitlhuber und die gelernte Konditorin Violetta Hradetzky in der Wachau wieder zueinander. „Wir ernähren uns beide vegan und in Österreich gab es zu der Zeit noch keine guten Käse-Ersatz-Produkte“, sagt Zeitlhuber. So stürzten sich die beiden Anfang 2021 mit „Cultured“ in die Welt der veganen Käsekulturen.