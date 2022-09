Warum Online-Meetings "grandios scheitern"

Mit einem klaren Rahmen kann man diese Aufmerksamkeit halten

„Viele fragen sich bei Meetings, warum sie dabei sind oder warum sie gebraucht werden“, meint Fekete. Nützlich ist somit eine Aussendung an alle Teilnehmer, mit relevanten Eckdaten wie Dauer, Meeting-Grund, Inhalt und Moderator. Auch die Uhrzeit sollte man sich gut überlegen: „Sie muss an die Zielgruppe angepasst sein. Am Abend ist man beispielsweise nicht mehr so aufnahmefähig“, sagt Hütter.

Ein weiterer Tipp seitens der Invitario-Geschäftsführer: „Ein Kardinalfehler ist es, vor dem Meeting keine technische Überprüfung zu machen.“