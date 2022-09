Ingenieur, Ingenieurin: Lohnt sich der Titel heute noch?

Und wie sieht die Marketingstrategie für den (HTL)-Ingenieur aus?

Als HTL machen wir das, was wir gut können. Wir platzen mittlerweile aus allen Nähten. Jedes Jahr haben wir um die 150 bis 200 Absolventen. Wichtig ist, die Begeisterung für Technik schon im Kindergarten zu wecken. Und zwar bei Burschen und Mädchen.

Apropos: Mit der Aufwertung des Ingenieurtitels wollte man verstärkt auch junge Frauen ansprechen. Das hat nur bedingt funktioniert, oder?

Wir haben ungefähr zehn Prozent Mädchen, die Zahl steigt aber jedes Jahr. Über einen eigenen Verein organisieren wir täglich Workshops nur für Mädchen in den Volksschulen. Jeden Tag eine andere Klasse. Das heißt im gesamten Schuljahr nehmen bis zu 1.500 Schülerinnen an Robotik-Kursen teil. Es braucht nämlich mehr weibliche Role Models in den technischen Berufen. Ein Plakat allein bringt nichts, wir müssen junge Mädchen an die Schule holen und ihnen zeigen, dass es geht.

Vor fünf Jahren trat das novellierte Ingenieursgesetz in Kraft. Damit wurde die Ingenieurqualifikation zum „Ingenieur neu“ aufgewertet. Hand aufs Herz: Was hat diese Aufwertung in der Praxis gebracht?

Da wir in Österreich im technischen Bereich einen starken Ingenieursanteil, aber im Gegensatz zu anderen EU-Ländern einen relativ geringen Akademikeranteil im technischen Bereich haben, war es für österreichische Firmen teilweise sehr schwierig, sich innerhalb der EU für Projektausschreibungen zu bewerben. Das ist sicher leichter geworden durch die Aufwertung. Ob der Reiz für den Einzelnen gestiegen ist, weiß ich allerdings nicht. In größeren Unternehmen bringt es auf jeden Fall etwas, wenn man die Ingenieur-Zertifizierung hat.