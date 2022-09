Was bedeutet Pinkwashing?

Brustkrebskampagnen als Ursprung

Den Begriff nützte schon die „Breast Cancer Action Association“ in den frühen 2000er Jahren. Die Initiative (mit der rosa Schleife als Logo) wollte so Kritik an Unternehmen üben, die Brustkrebskampagnen als Marketing-Werkzeug verwenden, aber gleichzeitig Produkte mit Chemikalien herstellen, die mit der Krankheit in Verbindung stehen.

Purplewashing

Im Kontext der Geschlechtergleichstellung und des Feminismus spricht man heute auch vom „Purplewashing“. Der Begriff tauchte häufig im Zusammenhang mit der „Me Too“-Bewegung auf.