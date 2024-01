Generationenkonflikt: Warum Millennials die besseren Mitarbeiter sind

Millennials als Workaholics?

Studien zufolge stechen Millennials durch ihre Zielstrebigkeit und ihre auffallend hohe Talent-Rate heraus. Ein weiteres Stichwort, das oft im Zusammenhang mit GenY verwendet wird? Ehrgeiz. Das schlägt sich auch in ihrer Arbeitsweise positiv nieder. Sie sind sehr gut gebildet, haben entsprechend viele Talente und leisten oft mehr, als von ihnen erwartet wird, heißt es in Studien. Auf sozialen Medien werden sie durch ihr zielstrebiges Verhalten öfter als „Workaholics“ bezeichnet, so etwa auch in der Harvard Business Review.

Ganz anders sei es bei GenZ. Sie legen stattdessen Wert auf ihre Grenzen und der strikten Trennung zwischen Arbeit und ihrem Privatleben. „Wir leben nicht um zu arbeiten“, schreibt eine Instagram-Nutzerin. Am besten wird der Kontrast zwischen den beiden Generationen in einem Beitrag von „@TypeForVictory“ auf „X“ erklärt.

35-Jährige: Mittagessen am Bürotisch, beantworten E-Mails und Anrufe 24/7 und arbeiten bis spät in die Nacht

25-Jährige: Nehmen sich einstündige Mittagspausen, beantworten E-Mails nur während der Arbeitszeit und gehen um 18 Uhr nach Hause

