Die Jugend will nicht mehr arbeiten – oder etwa doch?

Keineswegs, denn die Jungen sind durchaus bereit, auch an Wochenenden oder in der Nacht zu arbeiten, sofern der Beruf das erfordert, sagt die Studie. Zusammengefasst will die junge Generation sehr wohl arbeiten, nur „anders“, wie Jung-Unternehmerin Kosima Kovar einmal zum KURIER sagte. „Es ist ein anderes Arbeiten und einfach nicht das, was wir aus der Vergangenheit kennen“, so die Unternehmerin.

➤ Lesen Sie mehr: Junge Chefs: Wie sie ticken und was sie wollen

➤ Lesen Sie mehr: Job Ghosting: Mitarbeiter erscheinen nicht zur Arbeit