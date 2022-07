Junge Chefs: Wie sie ticken und was sie wollen

„Bleib beharrlich, bleib fokussiert und irgendwann wirst du es herausfinden“, nennt der damals 21-jährige Ben Pasternak während seines Forbes „30 unter 30 Interviews“, als Tipp für junge Führungskräfte. Pasternak ist CEO von SIMULATE, einem Ernährungstechnologie-Unternehmen, das rund 57 Millionen US-Dollar an Investitionen einholen konnte und er ist ein sogenannter „Zoomer“, ein Vertreter der Generation Z.

Es ist also so weit

Langsam steigt die Generation Z in die Führungsetagen auf und das, obwohl erste Einschätzungen, wie etwa die Umfrage des Instituts für Jugendkulturforschung ergeben, dass ihnen Arbeitsplatzsicherheit wichtiger als mögliche Karrierechancen seien. Gleichzeitig sei laut Daniel Hauser, Employer Branding Advisor für Österreich, „aus der Datenlage (der Universum-Talentstudie 2019, Anm.) durchaus eine Verschiebung seitens der Gen Z in Richtung monetärer und traditionell-karriereorientierter Faktoren zu erkennen.“

Der Jobvalley-Studie 2021 zufolge will sogar die deutliche Mehrheit an jungen Studierenden in ihrem Berufsleben eine Führungsposition erreichen. Es zeichnet sich ein sehr ambitioniertes Bild zur GenZ ab: „Die nächste Generation geht mit mehr Selbstbewusstsein an das Thema Beruf und Karriere. Gut qualifizierte, junge Menschen können sich ihren Arbeitgeber aussuchen, früh Verantwortung übernehmen und auf der Karriereleiter schneller große Sprünge machen – und viele von ihnen wollen genau das“, erklärt Eckhard Köhn, CEO von jobvalley.