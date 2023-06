Anti-Gendern? Was passiert, wenn man nicht gendert

„Gendern darf nicht verpflichtend sein. Personen, die nicht gendern, dürfen keine Nachteile erfahren“, heißt es im Anti-Gendern Volksbegehren. Gibt es eine „Genderpflicht“ und was passiert, wenn man sich nicht daran hält?

An der Universität Wien ist die Meinung ganz klar. In der Uniko-Stellungnahme steht: „Es geht nicht um Einschränkung oder Zwang, sondern um Sensibilisierung und Sichtbarmachen." Konkret bedeutet das für den akademischen Bildungsbereich, dass in Lehre und Forschung keine Vorgaben zum Sprachgebrauch gegeben sind. Lehrende und Forschende sind frei von inhaltlichen Vorgaben. Für den administrativen Bereich hat die Universität Wien nicht-verbindliche Empfehlungen herausgegeben.