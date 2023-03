Neutrale Sprache: Wie man Personen in E-Mails am besten anspricht

Es gibt mehrere Möglichkeiten das Thema vorab zu klären. Entweder man fragt direkt zu Beginn nach den bevorzugten Pronomen der Person. Gerade bei Unsicherheiten sei es "besser, zu fragen und die Antwort zu akzeptieren und zu verwenden".

Aber man könne auch zum Beispiel die eigenen bevorzugten Pronomen in E-Mail-Signaturen mitanhängen. Sonst gibt es noch die neutrale Option: Bei E-Mails an Empfänger*innen, deren Geschlecht nicht bekannt ist, seien nämlich neutrale Formulierungen, so Boka En, die beste Lösung.

So könne man etwa statt einer binären Anrede Folgendes schreiben: