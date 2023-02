Eine Frage der Höflichkeit: Gendern gehört für Jugendliche zum guten Ton

Nach einer repräsentativen Umfrage des WDR, will der deutsche Sender von der geschlechtergerechten Sprache Abstand nehmen. In der älteren Generation (50-59) halten 68 Prozent Gendern für wenig bis gar nicht wichtig. Jüngere Menschen (14-29) sehen das anders, 43 Prozent von ihnen ist das Thema wichtig.

Den Schülerinnen und Schülern des Bundesgymnasium Tamsweg in Salzburg ist selbst überlassen, wie sie in ihren Deutsch-Texten gendern - negativ gewertet wird fehlendes Gendern. Sie waren zu Besuch in der KURIER-Redaktion und wurden nach ihrer Meinung zu dem Thema gefragt.