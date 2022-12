Polizeikraft statt Polizist? "Gender-Leitfaden" sorgt für Verwirrung

Der Leitfaden wurde von SPÖ-Landesrätin Sara Schaar eingebracht, wie eine Sprecherin einen Bericht der Kronen Zeitung bestätigte. Schaar ließ am Mittwoch wissen, der interne Leitfaden "soll die Anwendung geschlechtergerechter Verwaltungssprache erleichtern, da diese komplett unterschiedlich gehandhabt wird und es auch zahlreiche Anfragen dazu gab, wie hier korrekt vorzugehen sei".

Das 71 Seiten starke Papier wurde in der Landesregierung beschlossen, wenn auch nur mit SPÖ-Stimmen, ÖVP-Landesparteiobmann Martin Gruber war etwa bei der Abstimmung nicht dabei. Er bezeichnete den Leitfaden für gendergerechte Sprache als sinnlos: "Da sind haarsträubende Aussagen und Verwendungen drin." Für Gruber käme dies einer "Verschlechterung der deutschen Sprache gleich", zum Teil auch einer "Verhunzung", wie der Landesrat gegenüber dem ORF sagte.

"Sprachlicher Schwachsinn"

Nicht nur die Landwirtschaftskammer stellte die Neubezeichnungen in Frage. Die FPÖ macht den Leitfaden kommenden Dienstag zum Thema im Landtag, wie Landesparteiobmann Gernot Darmann ankündigte. "Niemand in der Bevölkerung hat Verständnis dafür, dass sich in der Landesregierung eine Politikerin mit ihren Mitarbeitern und womöglich auch mit externen Beratern mit einem solchen Schwachsinn beschäftigt."

Gerhard Köfer (Team Kärnten), Bürgermeister von Spittal an der Drau, bezeichnete das Papier als "völlige Zerstörung der deutschen Sprache". Anerkannte Begriffe und Bestimmungen sollen durch teilweise widersinnige Bezeichnungen ersetzt werden, kritisierte Köfer: "Wem ist so etwas eingefallen und wieso schafft es solch ein sprachlicher Schwachsinn überhaupt in eine Sitzung der Landesregierung?"