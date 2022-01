Gender-Test für Einsteiger: Wo Gendersternchen fehl am Platz sind

Im Übereifer wird das Gendersternchen mitunter inflationär verwendet. Prompt landen die Dinger dort, wo sie vielleicht gar nichts zu suchen haben. Die Gender-Expertin Christine Olderdissen empfiehlt, sie jedenfalls sparsam zu verwenden. Ihr Credo: Gendern bedeutet ausprobieren und mit Worten spielen.

Für alle Gender-Neulinge, die sich ebenfalls einmal am Reizthema versuchen möchten: Beim Gendern ist das biologische Geschlecht, der Sexus, der Dreh- und Angelpunkt. Übrigens haben nur Lebewesen ein biologisches Geschlecht. Das grammatische Geschlecht (etwa der Löffel, die Gabel) spielt dagegen keine Rolle. Das * hat seinen Platz üblicherweise zwischen dem, was das Männliche, und dem, was das Weibliche markiert. Einfach mal hier ausprobieren:

Studieren*de: Sitzt das Sternchen richtig?

O Es fehlt der Buchstabe A

O Das Wort ist geschlechtsneutral, braucht also keinen Genderstern B

O Es heißt richtig: Student*innen C

Wie schaut es im Fall von Vorgesetze*r aus?

O Das Sternchen sitzt an der falschen Stelle A

O Beim Partizip ist das * überflüssig B

O Vorgesetzte sind niemals genderfluide C

Brauchen Mitglieder*innen den Stern wirklich?

O Dieses Wort gibt es nicht A

O Das Wort Mitglied braucht keinen Stern. Es ist geschlechtsneutral B

O Wenn, dann muss es Mitglied*innen heißen C

Und wie funktioniert das bei Dinosaurier*innen?

O Vor 230 Millionen Jahren war Nicht-Binarität noch nicht bekannt A

O Tiere werden nicht gegendert B

O Nur Spaßvögel hauen überall ein Sternchen rein C

Was halten Sie vom Stern in Kanzler*innenamt?

O Kanzleramt ist ein Amtsbegriff. Mit Sternchen geht gar nicht A

O Wer immer das Amt innehat, darf die Bezeichnung ändern B

O Ein*e Kanzler*in regiert. Das wäre ja noch schöner?! C

Und dem in Islamist*innen?

O Kopf ab: Islamisten sind auf geschlechtliche Vielfalt schlecht zu sprechen A

O Wer hier einen Stern setzt, riskiert einen Shitstorm, zu Recht! B

O Damit macht man keine Scherze C

Gendergegner*innen, mit Stern? Oder doch lieber ohne?

O Der Stern ist falsch, weil in der Queercommunity niemand gegen das Gendern ist A

O Gendergegner ärgern sich, wenn Sie ihnen ein Sternchen verpassen B

O Wer gegen das Gendern ist, hat keine Auszeichnung mit Stern verdient C

Auflösung

A und B angekreuzt: Sie haben ein wenig Gender-Aufholbedarf.

Siebenmal Lösung B: Gratulation! Sie kennen sich wahnsinnig gut mit dem Gendern aus.

Nur C-Lösungen: Sie sind ein*e Witzbold*in mit sicherem Gespür für schräge Antworten.

Bonus-Frage: „Dinosaurier*innen waren Vegetarier*innen“ enthält zwei Fehler. Welche?

1. Nur Menschen werden gegendert.

2. Der erste Fehler bedingt den zweiten. Das Wort Vegetarier muss genauso wenig

gegendert werden.

Sollten Sie in ähnlichen Fällen unsicher sein, schreiben Sie Ihren Satz besser so: „Dinosaurier, Männchen wie Weibchen, ernährten sich vegetarisch.“

Das Quiz stammt aus Christine Olderdissen: „Genderleicht. Wie Sprache für alle elegant gelingt“.

Duden-Verlag. 16,50 €.