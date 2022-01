Gästin gut, Zapfhenne schlecht, Mitgliederin überflüssig

So schreiben Sie schön geschlechtergerecht

Nehmen Sie die Beidnennung, wenn Sie Frauen und Männer in Ihrem Text sichtbar machen wollen.

Der Genderstern ist angebracht, wenn es Ihnen um alle Geschlechter geht: trans-, intergeschlechtliche und nichtbinäre Menschen, Frauen und Männer. Das Sternchen steht für die Vielfalt der Geschlechter.

Der Genderdoppelpunkt gilt fälschlicherweise als barriereärmere Alternative. Er hat auch nicht die symbolische Kraft des Gendersterns. Elegant gendert, wer Beidnennungen, Genderzeichen und Partizipien sparsam einsetzt. So bleibt der Text gut lesbar. Auch die Zahl der Personen zu reduzieren hilft, genderneutral zu schreiben. Oft lässt sich dasselbe mithilfe starker Verben ohnedies besser ausdrücken. Werden Sie kreativ beim Formulieren.