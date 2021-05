Frankreich verbietet das Gendern

Deutsche SprachpolizistInnen blicken fassungslos nach Frankreich. Während sich alte weiße Männer an manchen deutschen Universitäten bereits als ProfessorInnen titulieren lassen dürfen, müssen dort Studenten (nicht Studierende!) auf die Gendersprache verzichten.

Diese Weisung kam von ganz oben, nämlich aus dem Élysée-Palast. Präsident Macrons Bildungsminister Jean-Michel Blanquer hat die Nutzung der gendergerechten Schriftsprache an Schulen verboten. Zur Begründung hieß es in seinem kürzlich in Kraft getretenen Erlass, die „inklusive“ Schrift stimme nicht mit den in den Lehrplänen vereinbarten Regeln überein.

Gleichzeitig aber sollen Berufe und andere Funktionen, wenn sie von Frauen ausgeübt werden, künftig in der weiblichen Form genannt werden. Das war bisher nicht üblich, obwohl Französinnen als besonders emanzipiert gelten und Beruf und Familie leichter vereinbaren können als im deutschsprachigen Raum.

„Madame Jacques Breton“

In konservativen Kreisen wird eine verheiratete Frau häufig auf Einladungskarten mit dem Vornamen ihres Mannes, also zum Beispiel als „Madame Jacques Breton“ eingeladen. Eine alte Tradition.

Ziel der gendergerechten Sprache ist es, alle Geschlechter in gesprochener und geschriebener Sprache gleichzustellen. Während im Deutschen dafür oftmals ein Sternchen oder ein Binnen-I genutzt wird, wie etwa in „Politiker*innen“, verwenden viele Franzosen mit Pünktchen versehene Begriffe wie „député.e.s“ (Parlamentarier*innen) oder „électeur.rice.s“ (Wähler*innen).