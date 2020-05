Elternvertreter führen Kampf gegen Gendern in Schulbüchern weiter

Ein kleiner Buchstabe erhitzt die Gemüter. Das Binnen-I hat sich den Zorn der Elternvertreter zugezogen. Auch andere geschlechtsneutrale Formulierungen stoßen den Eltern auf. Sätze wie "Zuschauer/-innen, Spezialistinnen – meist Ärzte/–Innen im weißen Kittel" hätten in Schulbüchern nichts verloren.

Der Bundeselternverband hat jetzt eine Initiative ins Leben gerufen "Gegendern – gegen Gendern in Schulbüchern". Bei einer Pressekonferenz am Freitag gab es Unterstützung von Autoren, Wissenschaftlern, Pädagogen und Politikern. Ihr Ziel: Es muss möglich sein, Schulbücher zu genehmigen, die ohne derartige Satzungetüme auskommen. Für den Deutschlehrer und Autor Tomas Kubelik behindern solche Texte "das sinnerfassende Lesen, was besonders für Migranten fatal ist. Und: Ein Text, der nicht laut vorlesbar ist, ist sinnlos." Zudem würden solche Formulierungen die Sprache sexualisieren: "Statt auf den Inhalt wird der Fokus auf das Geschlechterthema gerichtet."

Verfechter des Binnen–I und des Schrägstrichs würden außer Acht lassen, dass Frauen in der deutschen Sprache immer inkludiert seien, wie Sprachwissenschaftler Dieter Pohl betonte: "Man kann nicht vom grammatikalischen aufs biologische Geschlecht schließen. Die Geisel kann ein Mann oder eine Frau sein."