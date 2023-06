38 freie Tage: Österreich ist Freizeit-Europameister

Frankreich und Schweden belegen den zweiten Platz auf der Liste. In beiden Ländern hat man ingesamt mindestens 36 Urlaubstage. Der Mindest-Urlaubsanspruch liegt bei 25 Tagen. Zusätzlich gibt es noch elf gesetzliche Feiertage. In Tschechien hat man zumindest 20 Urlaubstage, plus dreizehn gesetzliche Feiertage, ergibt insgesamt 33 freie Tage.

Ähnlich sind es in Italien aus: Der Mindest-Urlaubsanspruch liegt bei 20 Tagen. Mit elf extra Feiertagen, hat man mindestens 31 Tage frei.

Deutschland reiht sich weiter unten ein. Mit 29 freien Tagen belegt Deutlschland gemeinsam mit den Niederlanden den vorletzten Platz. Neun gesetzliche Feiertage und 20 Tage Mindest-Urlaubsanspruch. Ganz unten auf der Freizeitliste steht die Schweiz mit 24 Tagen (Vier davon sind gesetzliche Feiertage).

➤ Lesen Sie mehr: Sabbaticals: Belastet die freie Zeit Unternehmen?

➤ Lesen Sie mehr: Arbeitssucht: Ab wann es gefährlich werden kann