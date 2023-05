Die Uni-Prüfungswoche: So lernen Harvard-Studenten

Die Lern-Tipps

Altbekannt und oft genutzt ist das „In-der-letzten-Minute“-System. In der Nacht vor der Prüfung den ganzen Stoff durchzuarbeiten sei laut Harvard ein grober Fehler. Vielleicht besteht man so die Prüfung, aber das Wissen bleibt nicht lange, was sich dann meist im nächsten Semester zeigt.

Nützlich sei es sich selbst zu prüfen, Fragen zu entwickeln und Zusammenfassungen selbst zu formulieren. So kann man sicher gehen, dass man die unterschiedlichen Konzepte auch tatsächlich verstanden und nicht nur auswendig gelernt hat. In Stresssituationen sind solche Erinnerungen auch leichter abrufbar.

In der BBC-Serie Sherlock hat der Detektiv eine gute Lernmethode parat: Den Gedächtnispalast. Ganz einfach gesagt verknüpft man hier Informationen mit Orten und erschafft so einen eigenen erfundenen Palast. Orte, Gegenstände etc. verbindet man mit Fakten. Wenn man sich an Lernstoff erinnern will, denkt man einfach an den Gegenstand und kann es so abrufen. Die Technik stammt aus dem antiken Griechenland und soll tatsächlich funktionieren.

Auch die Mnemotechnik kann nützlich sein. Ein Beispiel: Um sich die Reihenfolge der Planeten zu merken gibt es diesen bekannten Merksatz: „Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel.”

