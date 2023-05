Job-Tipp: Dieser Arbeitsplatz fördert die Produktivität

Das Ergebnis

Die Mitarbeiter in den "Lean"-Büros waren am wenigsten produktiv. Konkret um 32 Prozent weniger als in "Empowered"-Büros. Auch das Wohlbefinden war dort am niedrigsten. Die "Enriched"-Räume schnitten zwar besser ab, konnten den "Empowered"-Office bei der Bewertung jedoch nicht das Wasser reichen.



"Menschen mit Autonomie über ihren Arbeitsplatz sind tendenziell glücklicher, gesünder und produktiver als Menschen in stark kontrollierten Umgebungen", fasst Forscher und Buchautor Jeffrey Davis im "Psychology Today"-Artikel zusammen. In seinem Buch "Tracking Wonder" baut auf diesem Studien-Ergebnis auf und definiert konkrete Zonen, die für das ein oder andere Unternehmen nützlich wären.

