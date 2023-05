Schön genug oder zu schön für die Arbeit? Was ist Pretty Privilege?

Schön zu sein -im traditionellen Sinn- bringt einige Vorteile. Das bestätigt sogar die Wissenschaft und erreicht nun auch die Sozialen Medien, die dem Phänomen gleich einen neuen Namen geben: Pretty Privilege. In endlosen Videos und Posts berichten junge Leute von Privilegien, die durch ihr Aussehen erfahren haben, beziehungsweise Privilegien, die ihnen aufgrund ihres Aussehens verwehrt geblieben sind.

Sie sprechen von freien Eintritten in Konzerte, gratis Essen und Getränken und auch von einer freundlicheren Behandlung. Selbst in Situationen an denen Gleichbehandlung Voraussetzung ist, konnten Forscher die Vorteile der Schönheit messen.