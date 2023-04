Job-Tipp: Diese Musik hilft bei der Konzentration

All das kann entsprechend in der Arbeit eingesetzt werden. Dafür muss man nur herausfinden, was man in der gegebenen Situation braucht. „Viele Menschen hören Musik, um ihre Stimmung zu regulieren“, sagt Karen Landay (Managementforscherin, University of Missouri-Kansas City): „Wenn ich mürrisch bin, ziehe ich vielleicht etwas vor, das mich aufmuntert. Wenn ich mich konzentrieren will, mache ich das besser mit leiser Musik.“

Dieser emotionale Aspekt der Musik kann ebenfalls Einfluss auf die Aufmerksamkeit haben. So können Lieder in Moll (etwa Californication von Red Hot Chili Peppers) Stress hervorrufen, was die Aufmerksamkeit stören könnte, während Lieder in Dur (etwa ABBAs Dancing Queen) durch das Dopamin die Aufmerksamkeit erweitern.

Hier gilt es zu bedenken:

Musik könne, laut dem Nature-Artikel die Konzentration nicht verbessern, wenn es in diesem Moment nicht das ist, was man braucht oder will. Man sei stattdessen müder, da man seine Energie darauf aufwendet Musik auszublenden. Am besten sollte man bei Möglichkeit Kopfhörer einstecken, um den Kollegen die Wahl zu lassen.