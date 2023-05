Arbeitsteilung: Frauen sind nicht zufrieden, Männer dafür schon

Hausarbeit, Kinderarztbesuche oder das Taxi zum Fußballtraining: Es sind vorwiegend Frauen, die sich in Österreich um die Organisation des Familienalltags kümmern. Sie sind, öfter als Väter, dafür verantwortlich, an all die großen und kleinen Dingen zu denken, die anfallen.

Viele sind damit unzufrieden: So fühlt sich knapp jede zweite (48 Prozent) Mutter laut einer Umfrage von Vorwerk Österreich gemeinsam mit dem Meinungsforschungsinstitut TQS in ihrem Alltag stark belastet. 93 Prozent wünschen sich eine Änderung der Aufgabenverteilung.

Die Situation in Österreich:

Frauen sind für sichtbare und unsichtbare Aufgaben in der Familie zuständig

Männer glauben, sich mehr in alltägliche Aufgaben einzubringen, als viele es vermuten

Kommt Hilfe von außen, kommt sie vor allem von Frauen

