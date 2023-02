Diskriminierung statt Teilzeitquote: Warum Frauen schlechter verdienen

So sind drei Viertel der Beschäftigten im Gesundheits- und Sozialwesen Frauen. Auch Dienstleistungsberufe, das Unterrichtswesen, die Gastronomie und der Handel sind weiblich dominiert.

Auf der anderen Seite arbeiten im Bauwesen, in der Energie- und Wasserversorgung, im Verkehr und in der Produktion jeweils zwischen 87 und 74 Prozent männliche Beschäftigte. Allgemein bekannt ist, dass die Einkommen in den Frauenberufen deutlich niedriger sind als in den Männerberufen.

Einkommensunterschied: 300 Euro netto

Aber auch innerhalb der einzelnen Branchen verdienen Frauen deutlich weniger als ihre männlichen Kollegen. Unter Vollzeitbeschäftigten beträgt der Einkommensunterschied laut den Erhebungen des Arbeitsklima Index rund 300 Euro netto, unter Teilzeitbeschäftigten 100 Euro, hebt die Arbeiterkammer hervor.

„Teilzeit alleine ist also keine vollständige Erklärung für die Einkommensnachteile von Frauen. Ein erheblicher Teil ist auf Diskriminierung zurückzuführen“, sagt AK-OÖ-Präsident Andreas Stangl.