Workation: Wie Arbeit auch Urlaub sein kann

Ob Arbeit und Urlaub zusammenpassen, ist fraglich. Workation heißt die Idee und das Software-Unternehmen MIC (Managing International Customs and Trade Compliance) ermöglicht es, als einer der ersten Arbeitgeber in Österreich. Konkret sieht das Ganze so aus:

Der Arbeitgeber bietet seinen Mitarbeitern die Möglichkeit an einer beliebigen Destination, über einen längeren Zeitraum, zu arbeiten. Wie man sich die Urlaubs- und Arbeitszeiten aufteilt, obliegt - in Abstimmung mit dem Team - dem jeweiligen Mitarbeiter.

Das heißt Mitarbeiter können beispielsweise von Montag bis Dienstag "normal" arbeiten und den Rest der Woche Urlaub nehmen. Eine weitere Idee wäre es, an Vormittagen zu arbeiten und sich an Nachmittagen freizunehmen. MIC bietet Workation bis zu einem Monat im Jahr an. Es sei eine Erweiterung der Flexibilität neben Teilzeit, Elternkarenz, Gleitzeit, Bildungskarenz und Homeoffice.