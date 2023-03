Traumberuf mit Ausblick: Kapitäninnen und Kapitäne gesucht

Die Lehrausbildung „Matrose für Binnenschifffahrt“ soll sichere Jobaussichten und Aufstiegschancen bieten und startet mit Anfang April 2023. Dabei werden in den Wintermonaten in der Berufsschule theoretische Kenntnisse vermittelt und im Ausbildungsbetrieb in den Sommermonaten praktische Erfahrung gesammelt.