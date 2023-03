Gläserne Rolltreppe: Wieso Männer in Frauenberufen schneller mehr verdienen

Der Begriff Gläserne Rolltreppe beschreibt genau dieses Phänomen. "Gläsern" deshalb weil er, genau wie die "gläserne Decke", für die Beteiligten nicht sichtbar ist.

Die „Rolltreppe“ steht sinnbildlich dafür, dass Männer hinaufbefördert werden, ob sie es wollen oder nicht.

Wie kommt es zu dem Phänomen?

Geschlechterstereotypen spielen wohl eine große Rolle. Denn während „Management“ und „Führung“ immer noch als „typisch männlich“ gesehen wird, gelten die Tätigkeiten in Frauenberufen als "typisch weiblich". Diese Schlussfolgerung lässt glauben, dass Männer in weiblichen Professionen vermeintlich besser in Führungspositionen passen.