Zum Weltfrauentag - Ida Pfeiffer: Ohne sie, hätten Museen weniger

Die letzte Reise

In ihren Reiseberichten liest man nicht nur Spannendes über die Entdeckungen einer bürgerlichen Frau, sondern sie enthalten auch für die Forschung sehr interessante Einblicke in Botanik, Politik, Geografie, Zoologie und Ethnologie.

Auf Initiative von Alexander von Humboldt und Carl Ritter wurde Ida Pfeiffer in mehrere Forschungsgesellschaften aufgenommen werden.

1858 starb sie nach 240.000 Kilometern zur See, 32.000 Kilometer zu Land und einem fehlgeschlagenen Versuch nach Australien zu besuchen, an den Folgen von Malaria in Wien. Beerdigt wurde Pfeiffer auf dem St. Marxer Friedhof, später wurde sie jedoch als erste Frau in ein Ehrengrab am Zentralfriedhof umgebettet.