Unfair? Warum Deutschland bezahlten Bildungsurlaub hat und Österreich nicht

Um sich in dem Dickicht der unterschiedlichen Regelungen und Optionen für Deutschland zurecht zu finden, gründeten Lara Körber und Anian Schmitt 2020 das Start-up „Bildungsurlauber“, denn obwohl es das Angebot der bezahlten Weiterbildung gibt, würden es nur wenige in Anspruch nehmen. „Per Gesetz haben 27 Millionen Beschäftigte in Deutschland Anspruch auf bezahlten Extra-Urlaub pro Jahr. Aktuell nutzen ihr Recht aber nur rund zwei Prozent – die meisten, weil sie es gar nicht kennen“, heißt es auf der Website des Start-ups.

Österreich regelt auf KV-Ebene

Und in Österreich? Da ist auf Kollektivvertragsebene zusätzlicher Spielraum gegeben, wenn vereinzelt Bedarf nach "Bildungsurlaub" besteht, sagt Michael Tölle. Möchte jemand eine HTL-Matura nachmachen, würden manche Betriebe eine Freistellung ermöglichen, „aber nicht überall“, so Tölle. Eine weitere Option bieten Betriebsvereinbarungen, in denen etwa geregelt sein kann, dass Mitarbeiter nach einer gewissen Anstellungsdauer auch eine einwöchige Freistellung zur persönlichen Weiterbildung erhalten. Tölle: „Im Rahmen einer Betriebsvereinbarung oder eines Kollektivvertrages ist das alles möglich.“

Einen Rechtsanspruch gibt es aber auch hier nicht. Die Arbeiterkammer würde sich deshalb einen Anspruch auf Bildungsteilzeit und -karenz wünschen, sagt Tölle, „weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass Arbeitgeber oft nicht zustimmen.“ In Zeiten des Personalmangels eine logische Konsequenz, da Personal gebraucht und nur schwer ersetzt werden kann.

In Planung ist deshalb seitens der Arbeiterkammer ein Modell namens „Qualifizierungsgeld“, das die bestehenden Weiterbildungs-Instrumente – Fachkräftestipendium, Studienfinanzierung, Bildungsteilzeit und Bildungskarenz – vereint und auf das es einen Rechtsanspruch geben soll.