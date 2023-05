Sabbaticals: Belastet die freie Zeit Unternehmen?

KURIER: Wenn die Work-Life-Balance in den Fokus rückt, gewinnen Sabbaticals an Bedeutung. ZEIT-Autor Peter Dausend nennt sie eine „Selbstfindungsakrobatik“, unter der die Kollegen leiden würden. Was steckt dahinter?

Rhonda Staudner-Turin: Sabbaticals hat man sich früher für die Weiterbildung genommen. Klassisch gab es auch diejenigen, die über Jahre hinweg gespart haben, um beispielsweise eine Weltreise unternehmen zu können. Aktuell geht es jedoch in eine andere Richtung. Viele wollen sich nun bewusst Zeit für andere Lebensbereiche nehmen. Etwa für die Familie, die eigene Gesundheit oder auch für Privatangelegenheiten, wie den Hausbau.