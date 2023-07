Millionenpleite einer bekannten österreichischen Modefirma

"Hinsichtlich der Insolvenzursachen wird auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie verwiesen, insbesondere auf die mehrfachen coronabedingten Geschäftsschließungen und Betretungsbeschränkungen in den Einkaufszentren. Auch nach dem Ende der Covid-Maßnahmen sei die Lage in der Branche angespannt geblieben und habe der erhoffte Aufschwung aufgrund des Ukraine-Konflikts nicht stattgefunden", so der Gläubigerschutzverband AKV. "Letztendlich seien auch die Mieten durch die vereinbarten Indexanpassungen auf ein kaum tragbares Niveau gestiegen. Verhandlungen mit den Vermietern seien bisher erfolglos geblieben."

Die Rede ist Modeunternehmen Tally Weijl Austria GmbH mit Sitz in Graz. Das Unternehmen ist insolvent. Heute, Donnerstag, wurde am Landesgericht für Zivilrechtssachen (LGZ) Graz ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Das bestätigen die Gläubigerschutzverbände Creditreform, AKV und KSV1870 dem KURIER.

Von der Insolvenz sind 53 Mitarbeiter und 356 Gläubiger betroffen, eine Fortführung des Unternehmens wird angestrebt.



