Bekannte Autozubehörkette mit 600 Mitarbeitern erneut insolvent

Die Autozubehörkette Forstinger ist erneut in die Insolvenz geschlittert. Das Unternehmen werde in der kommenden Woche einen Antrag auf Einleitung eines Sanierungsverfahrens beim Landesgericht St. Pölten einbringen, hieß es am Freitag in einer Aussendung.

Drastisch veränderte Rahmenbedingungen aufgrund von Corona, Inflation und Kaufkraftverlust bei den Kunden hätten den Schritt notwendig gemacht.

Die Fortführung des Betriebs sei allerdings gesichert.