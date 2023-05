Millionenpleite eines bekannten Unternehmens für Luxus-Mode

„Das Unternehmen der Antragstellerin kann auf eine rund 70-jährige Firmengeschichte im Bekleidungsgeschäft zurückblicken. Dabei fokussierte sich die Antragstellerin stets auf den Vertrieb von hochwertiger Bekleidung im Segment „Luxury Lifestyle““, heißt es im Sanierungsantrag. Das Handelsgeschäft der Antragstellerin ist im Wesentlichen in eine Sommer- und eine Wintersaison unterteilt. Nach Konzeptionierung der saisonalen Kollektion werden Prototypen und Verkaufsmuster angefertigt. Danach werden die Verkaufspreise kalkuliert und festgelegt und die neue Kollektion geht über Vertreter in den Vertrieb. Nach Eingang der Bestellungen wird die Produktion der Waren in Auftrag gegeben und die Ware letztlich ausgeliefert und fakturiert. So erfolgt die Auslieferung für die Winter-Ware zwischen Juli und September und die Auslieferung für die Sommerware zwischen Dezember und Februar. Dem Geschäftszyklus geschuldet erfolgt die Festlegung der Verkaufspreise somit lange (im Schnitt ca. 8 Monate) vor dem Verkauf der Ware.

Die Rede ist von der Schneiders Bekleidung Gesellschaft mit Sitz in Salzburg. Sie hat laut Creditreform, AKV und KSV1870 ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. 104 Dienstnehmer sind betroffen.

"Die Auswirkungen der Corona-Krise setzten der Antragstellerin nur im geringen Ausmaß zu. Einen Ertragseinbruch erlitt die Antragstellerin vielmehr aufgrund des Ausbruchs des Ukraine-Konflikts, da es zu einem Totallausfall der Produktionsstandorte in der Ukraine kam. Auch die strengen Covid-Maßnahmen in China sorgten für einen Rückgang der Lohnnäherei Kapazitäten. Diese Faktoren führten zu einer Preisspirale betreffend Lohnnähereidienstleistungen", heißt es weiter.

"Die Antragstellerin ist derzeit nicht in der Lage, die für die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes notwendigen Materialeinkäufe und Nähleistungen vorzufinanzieren, weshalb sie infolge der so drohenden Zahlungsunfähigkeit und

der vorliegenden Überschuldung zu Liquidationswerten gezwungen war die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens zu beantragen", heißt es im Insolvenzantrag.