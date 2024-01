Insolvente Signa Holding: Forderungen klettern auf 8,61 Milliarden Euro

Verkauf nicht betriebsnotwendiger Beteiligungen

„Der Verwertung des für den Betrieb der Signa Holding nicht zwingend erforderlichen Umlauf- und Anlagevermögens ist im Gange. Der Firmensitz der Signa Holding im „Palais Harrach“ in Wien wird mit Anfang März 2024 aufgegeben und an die Vermieterin zurückgestellt. Von der von Herrn René Benko persönlich abgegebenen Garantieerklärung in Höhe von insgesamt 3 Millionen Euro wurden, wie berichtet, zwei Drittel abgerufen und bezahlt, die Zahlung der dritten und letzten Rate wurde für diese Woche avisiert“, teilt Stapf weiter mit. „Weiter im Gange sind auch die Verhandlungen über den Verkauf nicht betriebsnotwendiger Beteiligungen.“

Bei der Signa RFR US Selection AG, die Eigentümerin des Chrysler Building in New York ist, und der Frankfurter Immobilienfirma Kadens Capital GmbH, an der die Signa Holding einer Minderheitsbeteiligung hält, laufen die Gespräche. „Auch die Gespräche über die Verwertung der Medienbeteiligungen dauern an, Deloitte wurde mit der Wertermittlung der Beteiligungen betraut. Hinsichtlich der Nachlassverfahren der schweizerischen Tochtergesellschaften der Signa Retail wird zunächst eine Anerkennung des Insolvenzverfahrens der Signa Holding in der Schweiz erforderlich sein, um überhaupt Informationen zu diesen Nachlassverfahren zu erhalten“, heißt es weiter.