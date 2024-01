So geht es weiter in der Pleite der Signa Holding

Keine Notverkäufe unter Druck

Nun sei der Zeitdruck weg, resümierte Götze. Man könne sich jetzt besser ansehen, was bei den bei insolventen Immobilientöchtern samt Beteiligung passiere. In der Prime und in der Development wird jetzt bei den Projekte geschaut, wo finanziert werden müsse.

Damit habe man Zeit das Projekt zu entwickeln - also keine Notverkäufe unter Druck, die weniger Geld bringen würden, so Götze. Mit dem Massekredit in Höhe von 25 Millionen Euro von Investor Hans Peter Haselsteiner könne ebenso Liquidität gewonnen werden. Der Bauunternehmer ist über seiner Familienstiftung mit 15 Prozent an der Holding beteiligt.

➤ Mehr lesen: Signa Development erhält 25 Mio. Euro Massekredit von Haselsteiner