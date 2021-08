Influencer-Werbung oftmals in der Grauzone

Werbekunden setzen seit Jahren vermehrt auf das sogenannte Influencer-Marketing. Statt klassischer Anzeigen werden dabei Internet-Persönlichkeiten dafür bezahlt, Produkte oder Dienstleistungen auf ihren Social-Media-Kanälen zu bewerben. Die dominanten Plattformen dabei sind in Europa Instagram und Youtube.

Neben der Authentizität, die die vermeintlich persönliche Vermittlung den Konsumenten verspricht, punktet die Branche vor allem damit, dass die jeweiligen Zielgruppen dabei vergleichsweise präzise erfasst werden können. Auch werden die Inhalte von den Konsumenten im Gegensatz zur klassischen Werbung freiwillig zur Unterhaltung konsumiert.

Der damit erwirtschaftete Umsatz wird „statistisch nicht erfasst“, zumal der Sektor nur schwer zu definieren ist, so Markus Deutsch vom Fachverband Werbung in der Wirtschaftskammer (WKO) zum KURIER. Die Austrian Influencer Marketing Association (AIMA) schätzt, dass es in Österreich etwa 150 bis 250 Influencer gibt, der Umsatz der Branche betrage etwa drei bis vier Millionen Euro. Schätzungen für den gesamten deutschsprachigen Raum liegen zwischen 740 und 990 Millionen Euro.

Laut einer Umfrage der Influencer-Marketingplattform Hype Auditor beträgt das durchschnittliche Monatseinkommen von Influencern 2.500 Euro. Dieser Wert ist allerdings trügerisch: Jeder zweite der 1.865 Befragten verdient demnach überhaupt kein Geld mit dem „Beeinflussen“, davon leben kann sogar nur jeder Fünfundzwanzigste (4 Prozent).