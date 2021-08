Liebe auf den ersten Klick: Wie Online-Dating uns verändert hat

Manchmal ist eine Idee genial, weil sie unglaublich simpel ist. Weil man sich auf den absoluten Kern einer Sache konzentriert.

Tinder ist so eine Idee. Die 2012 erstmals in den USA veröffentlichte Gratis-App hat verändert, wie Singles auf der ganzen Welt einander kennenlernen. Mit mehr als 66 Millionen aktiven Nutzern ist sie inzwischen die erfolgreichste Datingplattform der Welt, mehr als die Hälfte aller 18- bis 24-Jährigen hat sie schon genutzt.

Dabei könnte die ursprüngliche Funktionsweise von Tinder nicht einfacher sein: Man bekommt den Steckbrief einer anderen Person angezeigt, Foto inklusive. Gefällt einem, was man sieht, so wischt man auf seinem Smartphone nach rechts, ansonsten nach links. Dann erscheint auch schon das Profil der nächsten Person. Haben zwei Menschen beim Profil des jeweils anderen nach rechts gewischt, so sind sie ein "Match" – und können von nun an in der App miteinander schreiben.