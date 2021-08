Linzer Tourismusvideo strotzt nur so von Selbstironie

Doch wie kam es dazu?

„Wir haben beobachtet, dass die Werbefilme nach dem touristischen Neustart (nach den Corona-Lockdowns, Anm.) alle sehr vergleichbar waren. Überall springt einer ins Wasser oder wandert auf einen Berg“, erklärt Steiner.

Drehbuch

Man holte sich die Firma Fora Ultra 4000 ins Boot – eine „mutige Agentur“, wie Steiner sie bezeichnet. Seit einem Jahr habe man an dem Video gearbeitet. „Die haben wirklich viele Linzer und Linzerinnen interviewt und daraus ein Drehbuch geschrieben.“ Schließlich sei daraus das Video entstanden.

Und dieses erntet laut Steiner viel Beifall, aber auch das ein oder andere Stirnrunzeln. Auch der Linzer Bürgermeister soll nicht ganz erfreut sein, heißt es.

Steiner sieht die Kritik aber positiv. „Linz will ja den Tourismus verändern, authentischer, ehrlicher machen.“ Am Schluss des Tages zähle es Menschen nach Linz zu bewegen, aber „es geht auch darum, dass man Linz nicht auf ein paar Sehenswürdigkeiten reduziert. Reisen heißt, einen Ort in ihrer Ganzheitlichkeit zu erleben. Die Menschen und nicht die Häuser sind die Stadt“, sagt Steiner.

Auch in Deutschland gab es schon ähnliche Videos, so etwa jenes von den Berliner Verkehrsbetrieben aus dem Jahr 2019. Auf Youtube verzeichnet es über acht Millionen Aufrufe. Jenes aus Linz steht mit Stand Mittwochabend bei über 6.000 Aufrufen.