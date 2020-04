Werbevideo von Felber Bäckerei amüsiert das Netz

Mit durchaus zweideutigen Aussagen wie " Schrauben Sie sich einen Kürbiskernspitz hinein" oder "Nageln Sie sich in der Pause eine Topfengolatsche" sorgte Doris Felber, Chefin der Felber Bäckerei, am Dienstag in einem Werbevideo für Erheiterung auf Twitter. Sie wollte damit die Wiedereröffnung ihrer Filialen in den Baumärkten bewerben. Und amüsierte zeitgleich die Social-Media-Nutzer.

Die Bäckerei löschte das Video daraufhin, das hinderte die Twitter-User jedoch nicht daran, es zu verbreiten. Ein Nutzer hatte es nämlich gespeichert und erneut hochgeladen.