USA: "Influencer-Armee" soll Junge fürs Impfen mobilisieren

Laut den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ist weniger als die Hälfte der US-Amerikaner zwischen 18 und 39 vollständig geimpft, verglichen mit mehr als zwei Drittel der über 50-Jährigen. Etwa 58 Prozent der Teenager haben noch gar keinen Shot erhalten. Die neue Kollaboration der Regierung soll auch gegen die vielen Fake News und Verschwörungsmythen ankämpfen, die im Netz herumschwirren - so wie das Gerücht, die Impfung würde unfruchtbar machen.

Live-Chat mit Dr. Fauci

Zu den neu engagierten Internet-Stars zählt die 17-jährige Ellie Zeiler, eine Tiktok-Createrin mit mehr als 10 Millionen Abonnenten. In der Video-App postet die Schülerin normalerweise Mode- und Lifestyle-Inhalte, im Juni wurde sie im Namen des Weißen Hauses von einer Agentur kontaktiert, berichtet die New York Times.

Auch die 30-jährige Christina Najjar alias Tinx, Tiktok- und Instagram-Star, sagte sofort zu. Im Juli postete sie ein Video, in dem sie sich mit Dr. Fauci unterhielt und ihm Fragen zur Impfung und zum "Happy Girl Vaxx Summer" stellte. Dabei habe sie "auch ein wenig geflirtet", gab sie zu. Angst vor einem "Backlash" in ihrer Community habe sie nicht, obwohl sich unter jedem Impf-Posting auch negative Reaktionen finden.