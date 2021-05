Tinder kooperiert mit Weißem Haus: Geimpfte erhalten gratis "Super Like"

Die US-Regierung hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Bis zum Nationalfeiertag am 4. Juli sollen 70 Prozent der erwachsenen Bevölkerung zumindest einmal gegen SARS-CoV-2 geimpft worden sein. Um die Impfbereitschaft auch bei der jüngeren Generation Z zu erhöhen, hat man sich nun eine überraschende Kooperation mit der populären Dating-App Tinder ausgedacht.

"Tinder und das Weiße Haus helfen Gen Z, für einen denkwürdigen Sommer geimpft zu werden", heißt es in einer aktuellen Aussendung der Flirt-App. Die um 2000 Geborenen machen dort mittlerweile mehr als die Hälfte der weltweit 150 Millionen Nutzer aus. Laut einer Umfrage wollen 50 Prozent von ihnen nur mit Personen auf ein Date gehen, die gegen das Virus geimpft sind.

Impfstatus im Dating-Profil

Ab Juni wird US-Mitgliedern die nächste offizielle Impfstation (laut vaccine.gov) angezeigt. Außerdem können sie mit speziellen Stickern wie "I'm Vaccinated" (Ich bin geimpft) oder "Vaccines Save Lives" (Impfungen retten Leben) ihr Profil dekorieren. Wer sich zwischen 2. Juni und 4. Juli an der Aktion beteiligt, erhält ein gratis "Super Like". Damit kann man anderen Usern sein Interesse bekunden, bevor sie einen geliked haben. Die Anzahl der "Super Likes" ist normalerweise limitiert.

Außerdem sollen weiterführende Quellen und Informationen rund um die Impfung, etwa von der WHO, verfügbar sein.

Das Thema Schutzimpfung spielt bei den Tinder-Singles eine große Rolle: Seit Beginn der Pandemie hat sich die Erwähnung des Wortes "Impfung" in der App um 800 Prozent erhöht und im April ein Allzeit-Hoch erreicht. Viele Mitglieder nutzen ihre Profilbeschreibung, um ihren Impfstatus bzw. Impfwillen mitzuteilen.

Tinder-CEO Jim Lanzone sprach von einem "neuen Funken und Neustart für jene, die in diesem Sommer im realen Leben neue Menschen kennenlernen wollen". In den sozialen Medien ist seit einigen Wochen in Anlehnung an die Impfung von einem "Hot Vax Summer" die Rede.