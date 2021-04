Jeder zweite Tinder-Nutzer hatte ein Videodate

Es sind schwere Zeiten für Singles, aber: Noch nie wurde auf Tinder so viel gewischt und gechattet wie im vergangenen Jahr. Das geht aus einem Report (The Future of Dating Is Fluid) hervor, für den die Dating-App Nutzerdaten von Jänner 2020 bis Februar 2021 ausgewertet hat. So wurden erstmals drei Milliarden „Swipes“ (Profile werden, je nach Gefallen, nach links oder rechts „gewischt“) pro Tag verzeichnet, jeder und jede erzielte im Schnitt 42 Prozent mehr „Matches“ (so heißt das, wenn beide nach rechts swipen) als im Vorjahr.

Nach einem Match wurde zudem häufiger und um ein Drittel länger gechattet als vor der Pandemie. Etwa die Hälfte nutzte die Video-Funktion, die Tinder im Vorjahr eingeführt hatte, und verabredete sich zu einem Bildschirm-Rendezvous – dabei wurde nicht nur geredet, sondern „miteinander“ gekocht, gegessen oder getrunken. 40 Prozent wollen die virtuellen Dates auch nach den Lockdowns beibehalten.